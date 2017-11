Jinan, China (ots/PRNewswire) - Am 2. November wurde im Inspur Jinan Science and Technology Park in Jinan in China die Konferenz mit dem Thema "Globale Win-Win-Kooperation" zur strategischen "B&R"-Allianz für digitale Wirtschaft abgehalten. Zu den Teilnehmern gehörten die Unternehmensvertreter Peter Sun, Vorsitzender und CEO des Inspur-Konzerns, Owen Chan, Senior Vice President von Cisco Systems, Inc., Vorsitzender von Cisco für den Raum Großchina und Mitvorsitzender des Chinavorstands von Cisco, Charles Kiang, General Manager der Technologiepartnerschaft des IBM-Konzerns für Großchina, Stefan Merz, Senior Vice President für Unternehmensstrategie und -entwicklung bei Diebold Nixdorf und Angel Ruiz, Chef von Ericsson Media. Weiterhin nahmen drei chinesische staatliche Finanzinstitutionen, die Export-Import Bank of China, die China Development Bank und die China Export & Credit Insurance Corporation, sowie diplomatische Gesandte aus fünf Ländern, unter anderem Winnie Natala Chibesakunda, Botschafter von Zambia in China, und über 200 Vertreter von Unternehmen aus anderen Ländern an der Veranstaltung teil, um die Gründung der strategischen "B&R"-Allianz für digitale Wirtschaft mitzuerleben.



In seinem Eröffnungsvortrag mit dem Thema "Globale Win-Win-Kooperation" sagte Peter Sun: "Als Initiator der strategischen "B&R"-Allianz für digitale Wirtschaft hofft Inspur, durch Partnerschaften mit den besten Technologieunternehmen der Welt und chinesischen staatlichen Finanzinstitutionen, Ländern entlang der Seidenstraße dabei helfen zu können, ihre Probleme mit unzureichender Finanzierung und technische Probleme beim Aufbau der Informatisierung zu lösen, damit den Menschen dort die Vorteile der digitalen Wirtschaftsentwicklung zur Verfügung gestellt werden können."



Als China's erste integrierte Seidenstraßenplattform, die von Unternehmen gegründet wird, übernimmt die Allianz das Kooperationsschema "1+4+3". Das bedeutet, dass Inspur die Allianz gemeinsam mit vier globalen Technologiegiganten auflegt (Cisco, IBM, Diebold Nixdorf und Ericsson). Unterstützt wird das Vorhaben von drei chinesischen richtlinienbasierten Finanzinstitutionen (Export-Import Bank of China, China Development Bank und China Export & Credit Insurance Corporation). Die Plattform bietet brandneue Technologien und Finanzierungslösungen für Rechenzentren, Cloud-Dienste, Smart Finance, Smart Home, Smart Taxation und Smart Citys für Länder entlang der Seidenstraße.



Owen Chan, Charles Kiang, Stefan Merz und Angel Ruiz bekräftigten die Errungenschaften ihrer Kooperationen. Sie sagten, dass die Allianz ihre Stärken hinsichtlich Technologien, Produkten und Märkten hervorheben wird. Sie werden mit Inspur zusammenarbeiten, um Ländern entlang der Seidenstraße fortschrittliche Technologielösungen zur Verfügung zu stellen, damit die globale Win-Win-Kooperation umgesetzt werden kann. Die drei Finanzinstitutionen sicherten ebenfalls zu, ausreichende Finanzunterstützung für die Allianz verfügbar zu machen, um die digitale Seidenstraße zu unterstützen.



