NEW YORK (Dow Jones)--Die Kaffeehauskette Starbucks hat in ihrem vierten Geschäftsquartal weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Das Schlussquartal 2016 sei eine Woche länger gewesen, teilte die Starbucks Corp mit. Der Umsatz ging allerdings stärker zurück als am Markt erwartet.

In den 13 Wochen bis zum 1. Oktober sank der Starbucks-Umsatz um 0,2 Prozent auf rund 5,7 Milliarden US-Dollar. Flächenbereinigt legten die Einnahmen weltweit aber um 2 Prozent zu. In China lag der Zuwachs bei 8 Prozent. Während weltweit vor allen höhere Beträge pro Rechnung für den Anstieg sorgten, waren in China 7 Prozent mehr Transaktionen der Hauptwachstumstreiber.

Der Konzerngewinn fiel um 1,6 Prozent auf 788,5 Millionen Dollar. Je Aktie verdiente Starbucks mit 0,54 Dollar genauso viel wie im Vorjahresquartal. Bereinigt lag das Ergebnis bei 0,55 Dollar je Anteil. Von Factset befragte Analysten hatten einen bereinigten Gewinn von 0,55 Dollar bei einem Umsatz von 5,81 Milliarden Dollar erwartet.

Im Juli hatte der Konzern seine Partner aus dem Joint Venture East China für 1,3 Milliarden Dollar in bar herausgekauft, um seine Präsenz in Asien auszubauen. Es war die bislang größte Transaktion für das US-Unternehmen. Ostasien wird für Starbucks immer wichtiger im Vergleich zum Umsatzwachstum zu Hause.

Starbucks verkauft seine Teemarke Tazo für 384 Millionen Dollar an den britischen Konsumgüterriesen Unilever, wie der Konzern aus Seattle separat mitteilte. Starbucks hatte Tazo 1999 für 8,1 Millionen erworben. Die Transaktion soll im vierten Kalenderquartal 2017 abgeschlossen werden. Starbucks will sich auf seine Premiumteemarke Teavana als einzige Marke konzentrieren, die in den kommenden fünf Jahren zu einem Geschäft mit einem Volumen von mehr als 3 Milliarden Dollar aufgebaut werden soll.

Die Starbucks-Aktie reagierte nachbörslich auf Nasdaq-com zunächst mit einem Minus von 5 Prozent auf die Quartalszahlen.

