Bielefeld (ots) - Katastrophen zu politisieren, Öl ins nationale Selbstgespräch zu gießen und damit Pauschal-Urteile über einzelne Bevölkerungsgruppen salonfähig zu machen, das sind die Markenzeichen des politischen Hallodritums. Donald Trump ist auch darin ein Meister. Die acht Toten von New York lagen noch in der Leichenhalle, da hatte Amerikas Präsident, der bei der tödlichen Neonazi-Aktion in Charlottesville im Sommer erst tagelang "die Fakten" abwartete und sich dann doch nur wachsweich äußerte, schon den Schuldigen ausfindig gemacht: die oppositionellen Demokraten. Weil sie es gewesen seien, die vor langer Zeit ein weltweit begehrtes Modell gefördert haben, mit dem Fremde eine dauerhafte Eintrittskarte nach Amerika bekommen können. Das ist schäbig. Die jetzt zur Disposition gestellte Greencard-Lotterie wurde von dem republikanischen Präsidenten George H. W. Bush mit großer, parteiübergreifender Mehrheit verabschiedet. Sie ins Feld zu führen als maßgeblichen Wegbereiter für den Anschlag in Manhattan, ist genauso wahrheitsverzerrend wie den Eindruck zu erwecken, die weltweit strengsten Sicherheitsüberprüfungen für Immigranten seien zu lasch. Keine Grenzkontrolle, keine Mauer neutralisiert das ideologische Gift, das schlecht integrierte, miserabel ausgebildete, gesellschaftlich abgehängte Muslime in Amerika und andernorts über Rattenfänger im Internet beziehen können. Der "führerlose Dschihad", der nach dem Untergang des IS in Syrien und im Irak den Westen bedroht, erfordert bedeutend mehr Anstrengungen als platte Parolen. Trump aber kann nur eines: Angst und Paranoia schüren.



