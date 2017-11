Mercer tritt als Chef vom 50-Milliarden-Dollar Hedgefonds Renaissance Technologies ab. Anteile an der rechten Mediensite Breitbart News gehen an seine Tochter. Der New Yorker war mitentscheidend für Trumps Wahlsieg.

Der Brief an die Investoren von Renaissance Technologies war kurz. In nur einem Absatz erklärte Robert Mercer seinen Rücktritt als Co-Chef und Mitglied des Verwaltungsrates. Der Hedgefonds ist der mit größte und erfolgreichste in der Branche, verwaltet 50 Milliarden Dollar. Bekannt ist er auch für seine Geheimniskrämerei: Das Geld wird durch Computeralgorithmen angelegt.Den Grund für seinen Rückzug nannte Mercer in einem internen Memorandum an Mitarbeiter. Die Medienaufmerksamkeit sei zu groß, er wolle "die falschen Informationen, die über mich veröffentlicht wurden, korrigieren".Mercer rückte im vergangenen Jahr mit dem Wahlsieg von Donald Trump ins Licht der Öffentlichkeit. Der New Yorker half den Präsidenten im Sommer 2016, sein Wahlkampfteam umzubauen und vermittelte Steve Bannon, der als Chefberater von Trump einige Zeit im Weißen Haus saß. Mercer finanziert auch die Datenfirma Cambridge Analytica, die sich auf die Analyse von Wählern spezialisierte und sie mit geheim gehaltenen, psychologischen Methoden per Sozialnetzwerken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...