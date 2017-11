Donald Trumps Steuerpläne sind da. Sie sollen die US-Mittelklasse entlasten. Doch es wird immer klarer, wer wirklich profitiert.

Es soll ein "Weihnachtsgeschenk" werden, versprach US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Washington. Noch vor Jahresschluss will er den "Tax Cut and Jobs Act" unterschreiben und damit das einzige wirklich große Projekt in der Hand haben, das er in seinem ersten Amtsjahr erfolgreich zu Ende bringen würde.

Das neue Steuergesetz werde Arbeitsplätze schaffen und die Einkommen der Bürger durch Steuersenkungen erhöhen, so Trump. Doch wie immer steckt der Teufel im Detail: So mancher Steuerzahler könnte mit einer höheren Steuerrechnung aufwachen und viele Abgeordnete der eigenen republikanischen Partei sind noch längst nicht zufrieden.

Die Demokraten sind geschlossen gegen die Vorlage, die ihrer Meinung nach die Reichen und Großunternehmen überproportional bevorzugt. Jetzt beginnt die schwere Suche nach Kompromissen.

Effekt der Verdopplung verpufft

Im Prinzip verspricht der Plan, der kommende Woche den beiden Kammern des Kongresses vorgelegt werden soll, eine Reduzierung der Steuersätze für Privateinkommen und Unternehmensgewinne. Im Gegenzug sollen einige bestehende Steuervergünstigungen abgeschafft oder reduziert werden.

Privateinkommen bis 12.000 Dollar pro Jahr oder 24.000 für ein Ehepaar sollen steuerfrei bleiben. Das ist eine Verdopplung, aber gleichzeitig fallen andere Abzugsmöglichkeiten weg, die diese Einkommensklasse auch im alten System fast auf das gleiche steuerfreie Niveau angehoben haben. Der Effekt der Verdoppelung ist also deutlich geringer als es aussieht. Daran ändert auch die Einführung eines Steuerbonus für Familien wenig. Der hilft nicht, wenn man nichts einzahlt.

Nach der steuerfreien Gruppe kommen vier Steuerklassen mit 12, 25, 35 und 39,5 Prozent Steuersatz, die höchste Klasse beginnt bei 500.000 Dollar Einkommen für Singles und einer Million für Ehepaare. Vor allem das Festhalten am Höchststeuersatz für Top-Verdiener stößt manchem republikanischen Abgeordneten noch übel auf.

