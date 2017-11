Tesla-Gründer Elon Musk muss höhere Verluste melden als angenommen. Die Produktion des Mittelklasse-Elektroautos Model 3 stellt das Unternehmen vor Probleme.

Der US-amerikanische Hersteller von Elektroautos, Tesla, meldet für das dritte Quartal 2017 einen höheren Verlust als erwartet. Während der Umsatz des Unternehmens in diesem Zeitraum noch auf 2,985 Milliarden US-Dollar gestiegen war und deutlich über dem Vorjahresquartal von 2,298 Milliarden US-Dollar lag, steigerte sich der entsprechende Verlust 619 Millionen US-Dollar oder 533 Millionen Euro. Dagegen hatte Tesla im Q3 2016 noch 22 Millionen US-Dollar Gewinn verbucht. Die Aktionäre der Gesellschaft zeigten sich wenig erfreut angesichts des Ergebnisses, mussten sie doch unter dem Strich Abschläge in Höhe von 2,92 US-Dollar pro Aktie hinnehmen. Auf Wochensicht (Stand: 02.11.17) verlor der Titel rund 10 Prozent und notiert damit so tief wie seit Mitte März dieses Jahres nicht mehr. Der Gründer von Tesla, Elon Musk, verkündete bereits vor einigen Wochen: "Wir stecken tief in einer Produktionshölle" - dies hat sich nun bewahrheitet. Die unsichere Situation sorgt...

Den vollständigen Artikel lesen ...