US-Präsident Trump hat bei der Neubesetzung der Fed-Spitze keine Lust auf Risiko.

Jeff Mason und Howard Schneider von Reuters analysieren die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zur Neubesetzung der Fed-Spitze: US-Präsident Donald Trump setzt beim Führungswechsel in der Fed auf Kontinuität: Mit Direktor Jerome Powell soll ein langjähriger Mitstreiter von Notenbankchefin Janet Yellen an die Spitze kommen. Trump kürte den 64-Jährigen am Donnerstag nach einem langwierigen Bewerbungsverfahren als Nachfolger der amtierenden Fed-Gouverneurin, deren Mandat Anfang Februar abläuft. Powell hat im Führungskreis der Notenbank alle unter Yellen getroffenen Entscheidungen der vergangenen Jahre mitgetragen. Der Republikaner dürfte somit den Kurs behutsamer Zinserhöhungen fortsetzen, falls er vom US-Senat bestätigt wird. Damit wird sich aus Sicht vieler Investoren an den wichtigsten Rahmenbedingungen für den jahrelangen Höhenflug an der Wall Street nichts ändern. Die Berufung Powells gilt als eine bewusste Entscheidung gegen andere von ...

