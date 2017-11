Russland ist entschlossen, die militärischen Erfolge in Syrien zu nutzen, um eine neue Nachkriegsordnung zu implementieren. Den Russen könnten ihre Erfahrungen mit ethnisch vielfältigen Regionen der früheren Sowjetunion nützen.

Russlands militärischer Erfolg in Syrien nimmt Konturen an: Die syrische Armee und ihre Verbündeten haben Reuters zufolge die Provinzhauptstadt Deir Ezzor vollständig vom IS zurückerobert. Eine Bestätigung durch staatliche syrische Medien gab es am Donnerstag zunächst nicht. Die syrische Armee wird in ihrem Kampf gegen verschiedene Söldner von der russischen Luftwaffe sowie von schiitischen Milizen unterstützt. Russland hat seit seiner Intervention klar gemacht, dass man keinen "regime change" wolle. Der oberste russische Diplomat, Außenminister Sergej Lawrow, hatte jedoch schon sehr früh Vorschläge für eine neue Verfassung für Syrien präsentiert. Die Russen werden sich die hart erkämpfte militärische Dominanz nicht mehr nehmen lassen und versuchen, sich geopolitisch im Nahen Osten als verlässlicher Partner zu präsentieren. Den Russen könnte in diesem Zusammenhang die Erfahrung aus den Republiken der ehemaligen Sowjet-Republiken nützen. Moskau hat es in den ...

