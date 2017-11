Traditionelle japanische Naturmaterialien werden als Farbe verwendet und tragen zur Verbesserung der globalen Gesundheitsstandards bei.

Kansai Paint Co., Ltd. (Hauptsitz: Osaka, Präsident: Hiroshi Ishino) wird von Montag, 13. bis Donnerstag, 16. November an der "MEDICA 2017" in Düsseldorf ausstellen.

"MEDICA" ist die Weltleitmesse der Medizinbranche mit internationalen Foren, an der 130.000 Besucher erwartet werden.

An dieser Messe stellen wir die von unserer Firma entwickelte Farbe "SHIQUY (flexible Verputzfarbe)" vor und machen dabei so viele Menschen wie möglich auf die gesundheitlichen Vorteile unseres Produkts aufmerksam.

Dieses Produkt ist eine Farbe aus "Shikkui", einem traditionellen japanischen Material mit großartigen Eigenschaften. Die Wirkung von "SHIQUY schließt anti-virale und anti-bakterielle Eigenschaften, Luftfeuchteregelung und desodorierende Wirkungen ein.

"Shikkui" wird seit ca. 1.300 Jahren sowohl in Schlössern als auch Lagerhallen in Japan verwendet und konnte bislang nur von professionellen und spezialisierten Verputzern angewendet werden. Die Technologie von Kansai Paint macht es nun aber möglich, dass dieses Produkt auch von regulären Malern und generell allen Personen verwendet werden kann, die mit weichen Materialien wie Papier, Fasern und Plastikfolie arbeiten.

Die Zusammenarbeit mit anderen Technologien und Branchen macht es möglich, dieses Produkt zu erforschen und neue Produktentwicklungen zu ermöglichen, diezur Besserung der Weltgesundheit beitragen zu können.

MEDICA 2017

Datum: 13. (Mo) bis 16. (Do) November,

von 10.00 bis 18.00 Uhr

Adresse: Messe Düsseldorf

(Bitte besuchen Sie unsere Ausstellung am Stand [B39] im Japan Pavillon in der Halle 16.)

Technologien und Produkte:

SHIQUY Abteil

SHIQUY Zelt

SHIQUY Maske

SHIQUY Vorhang

SHIQUY Filter

SHIQUY Tapisserie

Die ersten 100 Bewerber erhalten kostenlose Eintrittskarten. Wir akzeptieren von heute an Bewerbungen via Email.

(Tageskarte): Regulärer Preis 60 Euro (ca. 8.000 Yen)

Für Eintrittskarten senden Sie bitte eine E-Mail an info@als.kansai.co.jp mit Ihrem Namen Firmennamen Abteilung Telefon und Ihrer Email-Adresse bis Freitag, 10. November.

Pro Firma können höchstens 5 Tageskarten vergeben werden.

Contacts:

Kansai Paint Co., Ltd.

Aki Nishikawa

MHP Project

Email: info@als.kansai.co.jp

Tel.: +81 6-6203-5014

Fax: +81 6-6201-1439

(Nur für englische und japanische Korrespondenz)