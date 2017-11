Die Nutzung der Nährstofffilmtechnik (NFT) zur Produktion von Lollo Rosso-, Lollo Bionda-, Little Gem- und Batavia-Salat in einem hydroponischen Kanalsystem ist für libanesische Erzeuger komplett neu. Mit Hilfe von Rijk Zwaan konnte Robinson Agri, ein Lieferant an den Gartenbausektor mit Sitz in Byblos, Libanon, und seit 2000 Rijk Zwaans exklusiver Vertrieb in dem Land, vor kurzem...

Den vollständigen Artikel lesen ...