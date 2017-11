Die US-Zitruserzeuger haben Prozessstandschaft, um das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) wegen seiner Entscheidung zu verklagen, das Verbot für Zitronenimporte aus Argentinien aufzuheben, entschied ein Bundesrichter am Mittwoch, dem 26. Oktober. Argentinien ist der größte Zitronenerzeuger in der Welt und würde jährlich bis zu 22.000 Tonnen Zitronen in die USA liefern,...

Den vollständigen Artikel lesen ...