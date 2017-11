Halle (ots) - Landesfinanzminister André Schröder (CDU) hat bei einer vom Bund bezahlten Reise nach Washington auf Landeskosten eine enge Mitarbeiterin mitgenommen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Es handelt sich um die Leiterin seines Ministerbüros. Ein Foto, das die beiden in New York zeigt, sorgt nun für Unmut in der CDU-Landtagsfraktion. Das Finanzministerium begründet den Abstecher mit drei Gesprächsterminen bei der Investmentbank Morgan Stanley. Die Büroleiterin habe den Minister begleitet, weil sie verhandlungssicher Englisch spreche. Kritiker halten das für vorgeschoben.



