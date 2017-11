Ziel ist, sensible Waren wie Fisch und Sushi fachgerecht zu lagern, frisch zu halten und bis zur Ausgabe an die Kunden optimal zu kühlen und gleichzeitig attraktiv zu präsentieren. Die eingesetzte Kühltechnik (Umluftkühlung, stille Kühlung oder Auslage auf Eis) wird individuell an die technischen und produktspezifischen Anforderungen angepasst. Glatte hygienische und leicht zu reinigende Flächen aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301 für Verpacktes und Werkstoff 1.4571 für Fangfrisches/Unverpacktes) sind hier selbstverständlich und runden die individuellen Lösungen der Hagola Gastronomie-Technik GmbH & Co. KG ...

