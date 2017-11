NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Fusion zwischen der Telekom-Tochter T-Mobile US und dem Rivalen Sprint könnte nach einem Zeitungsbericht doch noch klappen. Ein überarbeitetes Angebot von T-Mobile habe die Verhandlungen wieder in Gang gebracht und werde derzeit von Sprint geprüft, schrieb das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Die Unternehmen äußerten sich zunächst nicht.

Am Montag hatte es in übereinstimmenden Medienberichten geheißen, die japanische Sprint-Mutter Softbank wolle die Gespräche beenden. Eine Fusion hätte große Ausmaße: T-Mobile, die Nummer Drei im US-Mobilfunkmarkt, ist an der Börse fast 50 Milliarden Dollar wert. Sprint, die Nummer Vier, bringt es auf knapp 26 Milliarden Dollar.

Der Bericht im "Wall Street Journal" schob den Aktienkurs von Sprint nachbörslich um fünf Prozent an, T-Mobile legte um drei Prozent zu./hbr/DP/zb

ISIN DE0005557508 JP3436100006 US8725901040

