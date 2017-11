DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" über die Reaktionen von US-Präsident Donald Trump auf den Terroranschlag in New York:

"Die größte Gefahr für die USA ist nicht der islamistische Terrorismus, sondern politische Kurzschlussreaktionen, die den Terroristen in die Hände spielten. Doch Amerika wird von einem Mann regiert, der sich nicht um politische Konsequenzen seiner Zornesreden schert. Bei seinem Amtsantritt hat Trump geschworen, "die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften" zu verteidigen. Seine ersten zehn Monate im Amt haben gezeigt, wie wenig er sich an diesen Eid gebunden fühlt. Mit anderen Worten: Der amerikanische Rechtsstaat steht unter Druck, und die Attacken kommen aus dem Weißen Haus. Doch der Kongress schreitet nicht ein. Bis auf wenige Ausnahmen schauen die Republikaner dem Treiben achselzuckend zu. Die Herrschaft des Rechts und die Herrschaft von Trump stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander."/yyzz/DP/tos

