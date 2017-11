REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zu jüngsten Meldungen über Flüchtlingszahlen:

"Die Bearbeitung von Asylanträgen stockt abermals. Warteten die Antragsteller im Januar nur rund eineinhalb Wochen auf eine Entscheidung, sind es jetzt zwei Monate. Es fehlt an Personal. Ähnlich geht es Polizei und anderen Sicherheitsbehörden. Auch hier muss eine bessere Ausstattung her. Schließlich sind "verschwundene" Asylbewerber, egal wie groß ihre Zahl genau ist, ein Sicherheitsproblem. Seit dem Weihnachtsmarkt-Attentat in Berlin dürfte klar sein, dass leider nicht nur brave Bürger nach Deutschland gekommen sind. Damit endlich mehr Klarheit ins Asylchaos kommt, brauchen die Behörden mehr Unterstützung. Kurzfristige Lückenfüller, Reden in Koalitionsrunden und einzelne Abschiebeflüge reichen nicht, um die Auswirkungen der Flüchtlingskrise in den Griff zu kriegen."/yyzz/DP/tos

