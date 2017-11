Liebe Leser,

bei Tesla kriselt es: Am Mittwoch kündigten die US-Amerikaner einen gigantischen Verlust in Höhe von 619 Millionen Dollar für das dritte Quartal an. Für die Kalifornier ist dies der bisher höchste Fehlbetrag der Firmengeschichte. Der Grund für die roten Rekordzahlen: Immense Investitionskosten für den von Konzernchef Elon Musk zuletzt immer wieder artikulierten Frontalangriff auf den Massenmarkt.

Fertigungsziele deutlich verfehlt

Bitter: Trotz der beträchtlichen ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...