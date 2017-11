Geld macht den Unterschied zwischen Zustimmung und Unterwerfung. Nichts macht freier als wirtschaftliche Unabhängigkeit.

Geld macht frei. Über diesen Satz rümpfen die Moralisten der wahren freiheitlichen Werte gerne mal die Nase. Freiheit allein als Ergebnis wirtschaftlicher Unabhängigkeit? So simpel kann das ja wohl nicht sein.

Zugestanden, ganz so simpel ist es nicht. Allein wachsender wirtschaftlicher Wohlstand macht nicht frei. Von den knapp 1,4 Milliarden Menschen in China profitieren durchaus nicht alle vom Wirtschaftswachstum einer eigenwilligen sozialistischen Marktwirtschaft. Nur diejenigen, die richtig Geld verdienen, können sich aus dem Herren-Knecht-Verhältnis freikaufen, ins Ausland gehen oder über unternehmerische Aktivitäten ihre persönliche Freiheit absichern. Die anderen bleiben Sklaven eines Systems, das sie in Abhängigkeit halten will.

Das Zusammenspiel zwischen ökonomischer und individueller Freiheit könnte auch in Saudi-Arabien eskalieren. Soeben hat der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman seine Pläne verkündet, für 500 Milliarden ...

