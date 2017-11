Gegen America first und China first kann der alte Kontinent nur als geeinter Block bestehen. Der aktuelle Trend zur Egonummer ist langfristig tödlich.

Das Prinzip Studenten-WG sollte für alle Europäer in der Schule Pflichtfach sein. Da würden sie dann lernen, dass ein leerer Kühlschrank nicht immer etwas mit Armut zu tun hat, Hygiene eine Frage der Definition ist und der Musikgeschmack der anderen oft aus der Hölle kommt. In der Küche hängt zwar ein Putz- und Kochplan, aber kaum einer hält sich dran. Und trotzdem ziehen alle ein, weil sich erstens die stylische Altbauwohnung keiner alleine leisten kann, zweitens gemeinsam kochen billiger ist und man drittens nach jeder Party die Beschwerden gleich zu dritt an der Wohnungstür entgegennimmt, was die Nachbarn ziemlich einschüchtert.

Wer dann doch entnervt die WG verlässt und in eine Einzimmerwohnung flüchtet, stellt fest: einsam und teuer.

Das WG-Prinzip ist nichts für leidenschaftliche Europäer, aber für europäische Realisten. In Zeiten von Brexit, Katalonienkrise und der Absetzbewegung der Visegrád-Staaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...