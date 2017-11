Zürich - Das Ehepaar Beltracchi betrog die Kunstwelt und verdiente Millionen mit gefälschten Bildern. Ein Fall für die Justiz. Auch die Sammlung Gurlitt beschäftigt die Gerichte. Barbara Bleisch diskutiert mit dem renommierten Kunstanwalt Alexander Jolles und dem Ehepaar Beltracchi über Ethik, Kunst und Gier. Im Anschluss zeigt «Sternstunde Kunst» die Doku-Fiktion «Gurlitts Schatten».

Der talentierte Kunstmaler Wolfgang Beltracchi ist ein verurteilter Betrüger und für viele Künstler ein Verräter. Gleichzeitig stellt er sich als moderner Robin Hood dar, der in einem korrupten Kunstmarkt die Reichen bestiehlt. So erntet er Sympathie und Aufmerksamkeit. Doch was ist eigentlich Kunst? Was ist echte Kunst? Wie ist das Verhältnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...