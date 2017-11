Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STÄDTE - Die deutschen Städte rechnen mit neuen Schulden zum Ende des Jahrzehnts. Das geht aus ihrem neuen Gemeindefinanzbericht hervor, der an diesem Freitag veröffentlicht wird. Die aktuelle Lage stellt sich nach ihrer Einschätzung deutlich besser dar. "Der Finanzierungssaldo der Gesamtheit der Kernhaushalte der Städte, Landkreise und Gemeinden ist im Jahr 2017 voraussichtlich positiv." Erwartet wird ein Überschuss wie im Vorjahr von mehr als 4 Milliarden Euro. "In den Jahren 2018 und 2019 ist mit deutlich schlechteren Ergebnissen zu rechnen", heißt es weiter. "Derzeit muss für das Jahr 2019 sogar mit einem Defizit gerechnet werden, da viele Regelungen zur Flüchtlingsfinanzierung bislang bis zum Jahr 2018 befristet sind." Die drohende Finanzierungslücke wird auf 1,1 Milliarde Euro beziffert. (FAZ S. 17)

JOBCENTER - Das Jahresbudget der Jobcenter ist seit 2010 bei rund acht Milliarden Euro festgeschrieben. Damals war die Politik davon ausgegangen, dass höhere Ausgaben - etwa für Tarifsteigerungen der Beschäftigten - durch eine sinkende Zahl von "Kunden" in den Jobcentern und damit geringerem Personalbedarf kompensiert würden. Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. In der Folge mussten die Jobcenter immer mehr Geld, das eigentlich für Eingliederungsmaßnahmen vorgesehen war, in ihren Verwaltungshaushalt umschichten. Die Summe ist von 159 Millionen Euro im Jahr 2012 auf 764 Millionen Euro im vergangenen Jahr gestiegen. Wie das Handelsblatt aus BA-Kreisen erfuhr, werden im laufenden Jahr voraussichtlich erstmals mehr als eine Milliarde Euro umgeschichtet. (Handelsblatt S. 10)

JAMAIKA - Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hält ein Scheitern der Jamaika-Sondierungen für möglich. "Die FDP hat keine Angst vor Neuwahlen", sagte Kubicki den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland. "Wenn Union und Grüne sich auf eine falsche Politik verständigen wollen, werden wir die einzigen sein, die widerstehen." Keiner wolle leichtfertig Neuwahlen, beteuerte Kubicki. "Aber wenn es dazu kommt, stehen wir als geschlossene Formation da, ganz im Gegensatz zur Konkurrenz." CDU und CSU werde die Frage beschäftigen, wer die Nachfolge von Angela Merkel und Horst Seehofer antrete. Die Grünen müssten klären, ob sie bürgerlich oder links sein wollten. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

JAMAIKA - Zwei Wochen nach Beginn der Sondierungen von Union, FDP und Grünen zieht die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner ein weitgehend positives Fazit. Klöckner sagte der Saarbrücker Zeitung: "Mein Eindruck ist schon, dass alle Beteiligten den Erfolg wollen - nicht um jeden Preis, aber eben schon mit gutem Willen." Klöckner betonte weiter, sie glaube nicht, dass es unüberbrückbare Hürden gebe. "Wichtig ist, dass jeder den anderen mit seinem Markenkern leben lässt. Diese Bereitschaft sehe ich." Zugleich erklärte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin, "dass es im Bereich Migration nicht leicht werden würde, war allen vorher klar". Das gelte auch für den Klimaschutz mit der Forderung nach einem schnellen Ausstieg aus der Braunkohle und für die künftige Ausrichtung der Landwirtschaftspolitik. (Saarbrücker Zeitung)

LANDMILLIARDE - Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) verlangt von einer neuen Regierung, die ländlichen Räume ganz oben auf ihre Prioritätenliste zu setzen und dem mit einer zusätzlichen "Land-Milliarde" in Form eines Aktionsprogramms Rechnung zu tragen. "Die Bundestagswahl hat gezeigt, dass in manchen ländlichen Regionen eine große Unzufriedenheit herrscht", sagte Schmidt der Rheinischen Post. Damit auch künftig Menschen gern auf dem Land lebten, seien Investitionen vor allem in Straße, Schiene und digitale Infrastruktur erforderlich. "Mein Vorschlag ist eine 'Land-Milliarde': ein Aktionsprogramm für die ländlichen Räume, das mit einer Milliarde Euro für vier Jahre ausgestattet ist", sagte der stellvertretende CSU-Vorsitzende. (Rheinische Post)

KLIMASCHUTZ - Vor dem am Montag in Bonn beginnenden Weltklimagipfel hat die Vorsitzende des UN-Klimasekretariats, Patricia Espinosa, die EU zu größeren Anstrengungen für den Klimaschutz aufgerufen. "Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen", sagte sie der FAZ mit Blick auf das Ziel, die CO2-Emissionen zu senken, um den Temperaturanstieg zu verlangsamen. Deshalb müsse jeder seine Ambitionen erhöhen, auch die EU. "Wir hoffen sicherlich, dass sich auch die EU herausfordernde Ziele gibt. Der technische Fortschritt könnte es den Staaten der EU erlauben, sich größere Ziele zu setzen." Sie fügte hinzu: "Das wäre ein sehr signifikanter Schritt nach vorne." (FAZ S. 20)

November 03, 2017

