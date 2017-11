Donald Trump schmückt sich gerne mit den Rekorden an den US-Börsen. Man könnte es ihm nachsehen, wenn er die Frau, die deutlich mehr für die gute Laune der Börsianer getan hat, in ihrem Amt ließe. Nun muss Janet Yellen jedoch ihren Platz an der Spitze der US-Notenbank FED räumen. Wer auf Sie folgt war zuletzt weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...