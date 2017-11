Moneycab: Herr Caviglia, mit der Firma iRobotics haben Sie seit 2005 in der Schweiz den Exklusiv-Import des weltweiten Marktführers iRobot. Wie kamen Sie zu diesen Vertriebsrechten?

Das war purer Zufall. Wir waren im Dezember 2004 in New York beim Christmas Shopping und besuchten da die 'Gadget-Geschäfte' Brookstone und Sharper Image. Dabei bin ich zum ersten Mal einem iRobot begegnet, dem Roomba SE. Ich war so begeistert von diesem Roboterstaubsauger, dass ich, zurück in der Schweiz, sogleich abgeklärt habe, ob es hierzulande bereits einen Vertrieb für diese dazumal neue Produktkategorie gibt. Alles nahm dann seinen Lauf und im April 2005 wurden uns dann die ersten 40 Roomba SE geliefert.

Staubsaug-Roboter gibt es inzwischen von zahlreichen Anbietern. Was ist das Besondere der iRobot-Modellen?

Die iRobot Roomba Staubsaugerroboter wurden erstmals vor 15 Jahren eingeführt. Meines Wissens gibt es keinen anderen Hersteller der so viel Erfahrung in diesem Bereich ausweisen kann, wie iRobot. Des Weiteren kommt hinzu, dass iRobot in der Vergangenheit enorm viel in diese Produktekategorie investiert hat und weiter investieren wird. Innovationen, wie die patentierten, gegenläufigen Gummilamellen, welche ein Aufwickeln von Haaren auf ein Minimum reduzieren, sind nur eine von vielen Alleinstellungsmerkmalen. Denn Haushalte, welche Hunde oder Katzen halten, begrüssen ein solches Feature sehr. Zudem zeichnen sich iRobot Produkte durch ihre Effizienz und Anwenderfreundlichkeit aus. Nicht umsonst sind wir die Nummer 1 weltweit.

Die Spitzenmodelle von iRobot haben alle eine WLAN-Schnittstelle, damit die Geräte auch von extern über eine App gesteuert werden können. Ein weiteres Einfallstor für Hacker, die so an den gesamten Raumplan und weitere Informationen kommen?

Für iRobtics steht der Kunde mit seinen Interessen immer an erster Stelle. Dies gilt auch für seine persönliche Identität und für die Sicherheit seiner Daten. iRobotics hat seine Wurzeln in der Rüstungsindustrie. Deshalb wissen wir auch, dass nicht nur die Software, sondern auch die Hardware auf Daten-Sicherheit ausgelegt werden muss. Die Informationen, welche auf unserer HOME App verfügbar sind, werden bereits auf dem Roboter verschlüsselt. Ebenso handelt es sich hierbei lediglich um Daten zu Putzlänge, Putzperformance aktueller Stand des Putzvorganges und mögliche Fehlfunktionen des Gerätes. Was die Datensicherheit angeht, sind wir als Unternehmen sehr transparent und möchten diesbezüglich auch Pionierleistungen in der Branche erbringen.

Bei Robotern hat man die Erwartung, dass sie vollgepackt sind mit Intelligenz. Wie intelligent sind Staubsaug-Roboter aktuell, welche nächsten Entwicklungen stehen an?

Die Entwicklung bei den Staubsaugrobotern ist in den letzten Jahren rasant vorwärtsgeschritten. Der erste Roomba hatte lediglich Bumper-Sensoren und korrigierte seine Route bei Berührung eines Gegenstandes. Die heutigen Geräte ...

