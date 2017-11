Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EON - Der Streit zwischen Uniper und Großaktionär Eon über die Übernahme des Stromproduzenten durch den finnischen Fortum-Konzern eskaliert: Eons Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley hat sich in einem Brief an Uniper-Kontrolleur Bernhard Reutersberg über das Management des Stromproduzenten beschwert. Denn Uniper-Chef Klaus Schäfer wehrt sich erbittert gegen den Verkauf. (Handelsblatt S. 20)

AIRBUS - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron drängt Bundeskanzlerin Angela Merkel, den Staatseinfluss beim deutsch-französisch-spanischen Luftfahrtkonzern Airbus deutlich zu erhöhen. Doch bei den Politikern einer möglichen Jamaika-Regierung stößt der Vorstoß auf wenig Gegenliebe. (Handelsblatt S. 8/SZ S. 18)

VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN - Die Versicherungskammer Bayern wird das Jahr 2017 deutlich besser abschließen als geplant. Dies sagte Vorstandschef Frank Walthes im Interview der Börsen-Zeitung. Das Beitragswachstum werde etwa 3,5 Prozent betragen: "Damit liegen wir über dem Markt." Fusionsüberlegungen mit anderen öffentlichen Versicherern lägen immer auf dem Tisch, sagte Walthes, der kürzlich den Zusatz "Bayern" aus dem neu gestalteten Logo gestrichen hatte. Mit dem Konzept des Versicherers der Regionen habe sein Konzern eine Antwort auf praktisch alle Fragen, die Eigentümer öffentlicher Versicherer stellten. Er sprach sich gegen Bündelungen innerhalb des Konzerns aus. Aktuell zählt die Kammer 13 Versicherer. (Börsen-Zeitung S. 4)

APPLE - Der High-Tech-Konzern Apple investiert massiv in die Entwicklung eigener Prozessoren, Speicher und Antennen. Das macht sich bezahlt, wie die Nachfrage nach dem neuen iPhone X zeigt, das an diesem Freitag für mehr als 1.000 Dollar in den Handel kommt. (Handelsblatt S. 24/SZ S. 16)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2017 01:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.