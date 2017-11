Neu rechnet die an der SIX kotierte Gesellschaft mit einem Pro-forma-Umsatz von 56,0 Mio USD. Anfang Oktober hatte Wisekey noch 54,0 Mio USD als Ziel formuliert. Im vergangenen Jahr wurde noch ein Erlös von 11,6 Mio USD erwirtschaftet. Der Umsatz in der Periode Januar bis Oktober kam bei 41,7 Mio USD zu liegen, so die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...