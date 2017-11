Der US-Versicherungsriese AIG schreibt aufgrund der hohen Zahl an Wirbelstürmen in den USA rote Zahlen. Im Vorjahr machte er noch einen Gewinn von 462 Millionen Dollar.

Die Serie von Wirbelstürmen in den USA und der Karibik hat den US-Versicherungsriesen AIG in die roten Zahlen getrieben. Der Konzern wies am Donnerstag für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 1,74 Milliarden Dollar aus, nachdem ein Jahr zuvor noch ein Gewinn von 462 Millionen Dollar in den Büchern stand. Operativ gab es ...

