The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 8A2 XFRA US0213691035 ALTAIR ENGINEERING INC. EQ01 EQU EUR N

CA LA9N XFRA US30258F1021 FC GLOB. RLTY NEW DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 8LN XFRA US54150E1047 LOMA NEGRA SP.ADR/5 EQ01 EQU EUR N

CA SL2 XFRA US83125X1037 SLEEP NUMBER CORP. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA LU9Q XFRA LU1227570055 DJE-MITTELST.+INNOV.PA EO FD00 EQU EUR N