The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA D0CB XFRA XS1330975548 DAIMLER CDA FIN.15/17 MTN BD00 BON GBP N

CA XFRA DE000HSH4HF8 HSH NORDBANK MZC 7 13/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US892335AL43 TOYS R US 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA USG4690AAA54 HUTCH.WH.I.II 12/17 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0989397921 DAIMLER AG.MTN 13/17 BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0556914520 NATL AUSTR. BK 10/17 MTN BD02 BON GBP N

CA 4SAF XFRA DE000A1AYDS2 SALZGITTER FIN. 10/17 CV BD03 BON EUR N

CA JP5Y XFRA LU0129450945 JPM-EOP.DYN.JPMED C FD00 EQU EUR N