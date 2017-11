FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.11.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BTH XFRA US0909111082 BIOLASE INC. DL -,001

EE7 XFRA US29250X1037 ENBRIDGE EN. MGMT LLC