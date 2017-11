Tesla steuert auf Eisberg zu >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » ATX zieht kräftig weiter, Jahreshoch... » Nebenwerte-Blick: AT&S erneut... investmentpunkpage TESLA: BEWUNDERUNG KANN SICH SEHR SCHNELL INS GEGENTEIL VERWANDELN. Elon Musk und Tesla werden weltweit geliebt und bewundert. Die Elektrofahrzeuge aus Kalifornien haben die deutsche Automobilhersteller in Bedrängnis gebracht, derzeit ist Tesla zumindest Image mäßig der Jäger und Mercedes & Co die Gejagten. Vor allem bei jungen Menschen und in der Elite geniest die Marke einen Kultstatus. Doch Tesla steuert auf einen Eisberg zu: Die Produktionsprobleme beim Model 3 sind nicht mehr zu verbergen, die Rekordverluste ebenso wenig. Aber das kann...

Den vollständigen Artikel lesen ...