Das Unternehmen kümmert sich vor allem um den Komfort im Innenraum. Von den drei Geschäftsbereichen, Seating, Clean Mobility und Interiors, zeigten Letztere im dritten Quartal das stärkste Wachstum. Wichtigstes Geschäftsfeld sind innovative Klimaanlagen, die für jeden Sitzplatz individuellregelbar sind. Rund 100.000 Mitarbeiter an 300 Standortenin 35 Ländern konnten die Erlöse (organisch,währungsbereinigt) im dritten Quartal um 10 % oder 376,6 Mio. € steigern. Zentraler Treiber ist die starke Rolle in China (dort Umsatz zuletzt plus 25 % auf 700,8 Mio. €). Das Joint Venture mit einem dortigen Produktionspartner, das auf Changs An getauft wurde, ist seit Anfang des Jahres voll im Konsolidierungskreis (Umsatz 66,8 Mio. € im dritten Quartal). Im Oktober hat man den führenden Anbietern im Bereich Infotainment, Jiangxi Coagent Electronics, übernommen (Erlös 2016 von 148 Mio. €, soll bis 2019 auf 270 Mio. € steigen). Für das Gesamtjahr wurden im Zuge der Quartalsberichterstattung die Ziele (operative Marge 6,6 bis 7,0 %, Netto-Cashflow höher als 350 Mio. € und Gewinn je Aktie mindestens 4 €) bestätigt. Alle Daten auf Basis einer Schätzung, wonach die internationale Automobilproduktionin diesem Jahr um 2 % wächst. Für 2018 sind dann eine operative Marge von 7 %, ein Cashflow von über 500 Mio. € und ein Gewinn je Aktie von fünf Euro anvisiert.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 44 vom 4.11.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info