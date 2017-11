Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Darmstadt (pts006/03.11.2017/07:05) - Als erster und einziger deutscher Reiseveranstalter wurde ABSOLUT Sport durch On Location Experiences zur autorisierten Agentur für "official NFL Hospitality" in Deutschland ernannt. Der auf sportliche Großevents spezialisierte Veranstalter ist damit berechtigt, begehrte Eintrittskarten inklusive Hospitality auch zum Super Bowl anzubieten. 100 Tage vor Kick-Off zum 52. Super Bowl in Minneapolis, haben American Football-Fans die Möglichkeit, Eintrittskarten inklusive Hospitality offiziell über ABSOLUT Sport zu buchen. Neben passenden Reisepaketen stehen zehn verschiedenen Ticket-Kategorien zur Auswahl. Damit aber nicht genug. Rund um das größte Einzel-Sportereignis der Welt wird eine Vielzahl an weiteren Leistungen geboten. Angefangen von Pre-Game Partys mit Live-Acts, Catering auf höchstem Niveau und Begegnung mit Cheerleadern und ehemaligen Football-Spielern, erleben Fans die weltberühmte Super Bowl Half-Time-Show live und begegnen je nach Paketwahl sogar nach dem Spiel die frisch erkorenen Champions aus nächster Nähe auf dem Spielfeld. "Für fast jeden Amerikaner ist es ein Lebenstraum, einmal beim Super Bowl dabei zu sein und auch in Deutschland genießt American Football immense Popularität. Wir freuen uns sehr, zukünftig jedem Fan das Mega-Event Super Bowl in Form eines einmaligen Erlebnis der Superlative anbieten und dabei Eintrittskarten offiziell garantieren zu können", so Dennis Schreiner, Geschäftsführer von ABSOLUT Sport. Alle Einzelheiten zu den unterschiedlichen Hospitality-Packages und Reiseangeboten stehen ab sofort unter https://www.absolut-sport.com/nfl-london-tickets zur Verfügung. Über ABSOLUT Sport ABSOLUT Sport ist ein Reiseveranstalter, spezialisiert auf sportliche Großevents. Neben Reisen zum Super Bowl bietet das Unternehmen auch Angebote zu weiteren Sportevents wie den Fußball Welt- und Europameisterschaften, Olympischen Spielen, der Fußball Champions League, der F1, der NFL International Series in London und vielem mehr. Namhafte Sponsoren, internationale Unternehmen, Mediengruppen und globale Reiseveranstalter zählen genauso zu den Kunden, wie sportbegeisterte Fans. (Ende) Aussender: ABSOLUT Sport GmbH Ansprechpartner: Dennis Schreiner Tel.: 0049 6151 660 8471 E-Mail: hospitality@absolut-sport.com Website: www.absolut-sport.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171103006

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2017 02:05 ET (06:05 GMT)