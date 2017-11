Von Pietro Lombardi

PARIS (Dow Jones)--Die Großbank Societe Generale hat im dritten Quartal 2017 wegen des Niedrigzinsumfelds und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten einen Gewinnrückgang um 15 Prozent auf 932 Millionen Euro verbucht. Die Einnahmen ermäßigten sich auf 5,96 von 6,01 Milliarden Euro im Vorjahr. In dem Dreimonatszeitraum legten die Franzosen für Rechtsstreitigkeiten 300 Millionen Euro zur Seite, womit sich die Gesamtrückstellungen der Bank in der Angelegenheit auf 2,2 Milliarden Euro erhöhten. Anfang des Jahres hatte sich die Societe Generale bereit erklärt, eine Zahlung von 963 Millionen Euro zu leisten zur Beilegung eines Streits um angebliche Bestechungsgelder in Libyen.

Der Nettogewinn des Bank- und Investor-Solution-Geschäfts der Societe Generale, welches das Investment Banking, die Wertpapierdienstleistungen und die Vermögensverwaltung umfasst, fiel im dritten Quartal um 33 Prozent auf 316 Millionen Euro. Im internationalen Retail Banking und Finanzdienstleistungsgeschäft konnten die Franzosen allerdings den Nettogewinn um 9,4 Prozent auf 500 Millionen Euro steigern. Die Kernkapitalquote (Tier 1) der Societe Generale, eine wichtige Kennzahl für die Kapitalstärke der Bank, blieb mit 11,7 Prozent stabil.

