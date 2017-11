Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des "Tages der Kultur" geschlossen.

MONTAG: In Russland ruht der Handel wegen eines Ausgleichstages zum Tag der Einheit des Volkes.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat den früheren Finanzinvestor Jerome Powell als neuen Chef der US-Notenbank Federal Reserve nominiert. Powell, der bereits seit 2012 dem Gouverneursrat der Notenbank angehört, soll die Nachfolge von Janet Yellen antreten, deren Amtszeit im Februar abläuft. Trump pries Powell bei einem gemeinsamen Auftritt als "starke" und "schlaue" Führungspersönlichkeit. In seinen bisherigen fünf Jahren bei der Fed habe er den "Respekt und die Bewunderung seiner Kollegen" erworben. Powell sei ein "Konsensstifter für die vernünftige Geldpolitik, an die er glaubt". Powell kündigte seinerseits an, er wolle als Fed-Chef alles in seiner Macht stehende tun, um "stabile Preise und ein Maximum an Beschäftigung zu erreichen". Die Nominierung des 64-Jährigen kam nicht überraschend - US-Medien hatten sie bereits in den vergangenen Tagen vorhergesagt. Seine Ernennung muss nun noch vom Senat bestätigt werden. Von Powell ist zu erwarten, dass er an die moderate Zinspolitik der bisherigen Fed-Direktorin anknüpft.

TAGESTHEMA II

Apple hat seine einjährige Erholung dank einer starken iPhone-Nachfrage im Schlussquartal fortgesetzt und mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Für das laufende erste Geschäftsquartal erwartet der Technologiekonzern einen Rekordumsatz von 84 bis 87 Milliarden Dollar. Der Absatz des Kultsmartphones stieg im Vorjahresvergleich um 2,6 Prozent auf 46,7 Millionen Geräte. Die Nachfrage nach dem iPhone, das rund zwei Drittel zum Gesamtumsatz beisteuert, und der Anstieg der Verkaufszahlen von iPad-Tablets und Macintosh-Rechnern bescherten Apple den vierten Anstieg des Quartalsumsatzes und den dritten des Quartalsgewinns in Folge. Der Umsatz in China, einem für Apple wichtigen Markt, legte erstmals seit Anfang 2016 wieder zu. Der Umsatz in dem am 30. September zu Ende gegangenen Schlussquartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 52,58 Milliarden Dollar. Der Gewinn kletterte um 19 Prozent auf 10,71 Milliarden oder 2,07 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten im Konsens mit einem Gewinn von 1,87 Dollar je Anteil bei Einnahmen von 50,69 Milliarden Dollar gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GEA

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Auftragseingang 1.076 -1% 6 1.084 Umsatz 1.129 +3% 9 1.101 Operatives EBITDA 135 +20% 7 113 Operatives EBIT 110 +20% 6 92 EBIT 88 +24% 1 71 Ergebnis nach Steuern/Dritten 62 +55% 4 40 Ergebnis je Aktie 0,40 +90% 1 0,21

Weitere Termine:

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q

09:15 DE/Befesa SA, Erstnotiz im Prime Standard

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,4 zuvor: 53,6 -US 13:30 Arbeitsmarktdaten Oktober Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +315.000 gg Vm zuvor: -33.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,45% gg Vm 13:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -43,5 Mrd USD zuvor: -42,4 Mrd USD 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,9 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 55,3 15:00 Auftragseingang Industrie September PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 15:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 59,8 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.577,00 +0,01% Nikkei-225 Feiertag Shanghai-Composite 3.353,36 -0,89% INDEX zuletzt +/- % DAX 13.440,93 -0,18 DAX-Future 13.453,50 -0,07 XDAX 13.456,99 -0,08 MDAX 26.830,89 -0,11 TecDAX 2.559,63 -0,46 EuroStoxx50 3.688,80 -0,23 Stoxx50 3.225,86 -0,52 Dow-Jones 23.516,26 0,35 S&P-500-Index 2.579,85 0,02 Nasdaq-Comp. 6.714,94 -0,02 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,62 +13

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der Verschnaufpause vom Donnerstag dürfte es am Freitag zunächst wieder nach oben gehen. Endgültig gestellt werden die Weichen für den Wochenausklang aber voraussichtlich erst mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Erwartet wird ein sehr starker Bericht mit 315.000 neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft. "Sollte der Dollar im Anschluss zulegen, könnte der DAX auch die 13.500er Marke hinter sich lassen", sagt ein Marktteilnehmer. Gestützt wird die Stimmung für die Aktien von den Apple-Zahlen. "Die überraschen auf der ganzen Linie positiv", sagt ein Händler mit Blick auf das vierte Geschäftsquartal und den Ausblick. Nachbörslich legte die Aktie gut 3 Prozent zu auf neue Rekordstände, und in Asien ziehen die Aktien der Zulieferer deutlich an. Auch in Europa dürften die Aktien von Zulieferern wie etwa Dialog Semiconductor profitieren.

Rückblick: Etwas leichter - Nach der jüngsten Rally genehmigten sich die Börsen eine Verschnaufpause. In London stieg der FTSE dagegen um 0,9 Prozent, gestützt vom schwächeren Pfund-Kurs. Unter den Einzelwerten stiegen Credit Suisse um 4,5 Prozent. Händler nannten die Quartalszahlen der Bank "überraschend gut". Als nicht ganz so schlimm wie befürchtet bewerteten Händler die Geschäftszahlen der Swiss Re. Zudem hätten die Konkurrenten wegen der Hurrikanschäden ebenfalls bereits rote Zahlen geschrieben, so dass der Drittquartalsverlust der Schweizer weitgehend schon eingepreist gewesen sei. Die Aktie konnte sich knapp behaupten. Sanofi kamen nach dem Zahlenausweis um 1,2 Prozent zurück. Das Diabetesgeschäft hatte sich zuletzt überraschend schwach entwickelt. Dagegen zogen Royal Dutch Shell nach guten Geschäftszahlen um 3,2 Prozent an.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Die jüngsten Favoriten aus der Technologiebranche wie Infineon und SAP litten unter Gewinnmitnahmen und büßten 2,1 bzw. 1,5 Prozent ein. Deutsche Bank gewannen dagegen 3,3 Prozent. Händler sprachen von Nachholbedarf. Gestützt worden sei der Kurs auch von guten Zahlen des Konkurrenten Credit Suisse. Fresenius verloren nach knapp unter den Erwartungen ausgefallenen Geschäftszahlen 1,9 Prozent, der Kurs der Tochter FMC nach etwa im Rahmen der Erwartung ausgefallenen Zahlen 0,7 Prozent. Hugo Boss stiegen um 1,6 Prozent. Nach einem guten Quartal hat das Unternehmen die Umsatzprognose nach oben genommen. Pfeiffer Vacuum gewannen 8,5 Prozent, weil Umsatz und Gewinn besser ausfielen als erwartet. Evotec legten nach einer Kaufempfehlung durch Lampe um 12,6 Prozent zu. Indus stiegen mit einer Kaufempfehlung der Commerzbank um 6,8 Prozent. Hellofresh legten zum Debüt 3,4 Prozent zu. Borussia Dortmund fielen nach dem Aus in der Champions League um 3,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien hat sich am Donnerstag bei Lang & Schwarz einem Händler zufolge bei Einzelwerten nichts Auffälliges getan. Der XDAX bewegte sich im Vergleich zum Xetra-Schluss etwas nach oben, parallel zur leichten Erholung an der Wall Street im dortigen Späthandel.

USA / WALL STREET

Behauptet - Auslöser einer zwischenzeitlich etwas leichteren Tendenz waren Gewinnmitnahmen, aber auch Skepsis, dass die von den Republikanern nun endlich vorgestellten Steuerpläne auch tatsächlich so umgesetzt werden können. Zu hören war aber auch von leichter Enttäuschung über die Details der Steuerpläne und Kritik, dass davon in erster Linie die Unternehmen profitierten. Dass sich die Kurse im Späthandel in Richtung Tageshochs aufmachten, dürfte der Ernennung von Jerome Powell zum nächsten Chef der US-Notenbank durch US-Präsident Donald Trump geschuldet gewesen sein. Powell vertritt einen ähnlich taubenhaften geldpolitischen Ansatz wie seine noch amtierende Vorgängerin Janet Yellen und dürfte damit beim derzeitigen Zinserhöhungsprozess ähnlich behutsam vorgehen, hieß es. Aufwärts ging es im Späthandel mit den Kursen der Bankenaktien. Die Banken würden von der geplanten Senkung der Unternehmenssteuern besonders profitieren, weil sie fast den höchsten Steuersatz zahlen müssten, hieß es. Morgan Stanley, Bank of America und Goldman Sachs legten bis zu 1,5 Prozent zu. Mit Tesla und Facebook hatten zwei populäre Unternehmen mit ihren Quartalszahlen nicht überzeugt. Tesla fielen um 6,8 Prozent und Facebook um 2,0 Prozent. Der weltweit größte Anbieter von Nachahmermedikamenten, die israelische Teva, hängte zum zweiten Mal in diesem Jahr die Messlatte für 2017 tiefer. Für die in New York notierte Aktie ging es darauf um fast 20 Prozent in den Keller.

