Zwei Wochen haben Vertreter von Union, FDP und Grünen nun schon sondiert - am heutigen Freitag soll eine erste Bilanz gezogen werden. Klar ist schon jetzt: Die weiteren Verhandlungen werden schwierig.

Bei mehreren zentralen Themen hakt es gewaltig - nun wollen die Jamaika-Sondierer eine Zwischenbilanz ziehen. Nach gut zwei Wochen voller Gespräche kommen Vertreter von CDU, CSU, FDP und Grünen dazu am Freitag (13.00 Uhr) in großer Runde in Berlin zusammen. Schon vor der Unterredung der mehr als 50 Unterhändler treffen sich die Verhandlungsführer der vier Parteien.

Union, FDP und Grüne haben inzwischen zwar alle zwölf Themenblöcke, auf die sie sich zuvor verständigt hatten, einmal besprochen. Doch längst nicht in allen Bereichen konnten sie sich auf Arbeitspapiere verständigen. Nicht nur bei den vermeintlich größten Knackpunkten Migration und Klima hakt es, am Donnerstag wurden auch große Differenzen beim Thema Wirtschaft und Verkehr deutlich.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner zieht dennoch ein überwiegend positives Zwischenfazit. "Mein Eindruck ist schon, dass alle Beteiligten den Erfolg wollen - nicht um jeden Preis, aber eben schon mit gutem Willen", sagte sie der "Saarbrücker Zeitung" (Freitag). "Wichtig ist, dass jeder den anderen mit ...

