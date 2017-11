Der neue Evonik-Chef Christian Kullmann will im Zuge der neuen Unternehmensstrategie die Ausgaben senken. Die Kosten in Verwaltung und Vertrieb des Chemiekonzerns sollen um 200 Millionen Euro pro Jahr gedrückt werden.

Der Spezialchemiekonzern Evonik tritt unter seinem neuen Chef Christian Kullmann auf die Kostenbremse. Der Essener Konzern wolle dauerhaft 200 Millionen Euro pro Jahr einsparen, diese sollen vom Jahr 2021 an in vollem Umfang ergebniswirksam werden, kündigte Evonik am Freitag an. Bereits 2018 sollen die Kosten um 50 Millionen Euro gedrückt werden. "Wir werden das Kostenbewusstsein stärken, Bürokratie abbauen und Entscheidungswege straffen", erklärte Kullmann.

Im Zuge der Einsparungen können laut einem Sprecher Stellen wegfallen. Allerdings seien betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2021 ausgeschlossen. Damit wurde ...

