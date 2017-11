DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des "Tages der Kultur" geschlossen.

TAGESTHEMA I

US-Präsident Donald Trump hat den früheren Finanzinvestor Jerome Powell als neuen Chef der US-Notenbank Federal Reserve nominiert. Powell, der bereits seit 2012 dem Gouverneursrat der Notenbank angehört, soll die Nachfolge von Janet Yellen antreten, deren Amtszeit im Februar abläuft. Trump pries Powell bei einem gemeinsamen Auftritt als "starke" und "schlaue" Führungspersönlichkeit. In seinen bisherigen fünf Jahren bei der Fed habe er den "Respekt und die Bewunderung seiner Kollegen" erworben. Powell sei ein "Konsensstifter für die vernünftige Geldpolitik, an die er glaubt". Powell kündigte seinerseits an, er wolle als Fed-Chef alles in seiner Macht stehende tun, um "stabile Preise und ein Maximum an Beschäftigung zu erreichen". Die Nominierung des 64-Jährigen kam nicht überraschend - US-Medien hatten sie bereits in den vergangenen Tagen vorhergesagt. Seine Ernennung muss nun noch vom Senat bestätigt werden. Von Powell ist zu erwarten, dass er an die moderate Zinspolitik der bisherigen Fed-Direktorin anknüpft.

TAGESTHEMA II

Apple hat seine einjährige Erholung dank einer starken iPhone-Nachfrage im Schlussquartal fortgesetzt und mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Für das laufende erste Geschäftsquartal erwartet der Technologiekonzern einen Rekordumsatz von 84 bis 87 Milliarden Dollar, getrieben durch den Absatz des bislang teuersten iPhone-Modells der Unternehmensgeschichte. Der Absatz des Kultsmartphones stieg im Vorjahresvergleich um 2,6 Prozent auf 46,7 Millionen Geräte. Die Nachfrage nach dem iPhone, das rund zwei Drittel zum Gesamtumsatz beisteuert, und der Anstieg der Verkauf von iPad-Tablets und Macintosh-Rechnern bescherten Apple den vierten Anstieg des Quartalsumsatzes und den dritten des Quartalsgewinns in Folge. Der Umsatz in China, einem für Apple wichtigen Markt, legte erstmals seit Anfang 2016 wieder zu. Der Umsatz in dem am 30. September zu Ende gegangenen Schlussquartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 52,58 Milliarden Dollar. Der Gewinn kletterte um 19 Prozent auf 10,71 Milliarden oder 2,07 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten im Konsens mit einem Gewinn von 1,87 Dollar je Anteil bei Einnahmen von 50,69 Milliarden Dollar gerechnet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 13:30 Arbeitsmarktdaten Oktober Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +315.000 gg Vm zuvor: -33.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,45% gg Vm 13:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -43,5 Mrd USD zuvor: -42,4 Mrd USD 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,9 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 55,3 15:00 Auftragseingang Industrie September PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 15:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 59,8 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.577,00 +0,01% Nikkei-225 0,00 0% Hang-Seng-Index 28.612,75 +0,33% Kospi 2.554,12 +0,30% Shanghai-Composite 3.352,55 -0,91% S&P/ASX 200 5.959,90 +0,48%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien zum Wochenausklang. Die Ausnahme bildet die Börse in China, wo es für den Schanghai-Composite um 0,9 Prozent auf 3.354 Punkte nach unten geht. Eine schlüssige Begründung für die Abgaben können Marktteilnehmer nicht liefern. Allerdings sollte es nicht verwunden, wenn sich die Kurse gegen Handelsende wieder erholten. Teilnehmer sprechen auch von einer leichten Zurückhaltung vor der Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts für Oktober am Freitag. Für den S&P/ASX-200 ging es in Sydney um 0,5 Prozent auf 5.960 Punkte nach oben. Im Verlauf hatte der Index den zweiten Handelstag in Folge ein Jahreshoch markiert. Hier trieben vor allem die Kursgewinne der Minenwerte den Index vor dem Hintergrund gestiegener Eisenerz-Preise. Für die Aktien von Rio Tinto ging es um 1,1 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit sechs Jahren. Die Papiere von BHP Billiton verbesserten sich um 1,2 Prozent. In Seoul zeigt sich der Kospi mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent. "Das ist eine normale Konsolidierung", sagt Markt-Analyst Margaret Yang Yan von CMC. Die von den Republikanern vorgestellten US-Steuerpläne sorgen im asiatischen Handel für keine große Bewegung. Auch die Ernneung von Jerome Powell zum nächsten Chef der US-Notenbank durch US-Präsident Donald Trump sorgt kaum für Bewegung. Aufwärts geht es für die Aktien der Apple-Zulieferer in Asien, nachdem der US-Technologiekonzern starke Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt hatte.

US-NACHBÖRSE

Für die Apple-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Donnerstag nach der Vorlage von Quartalszahlen deutlich nach oben. Der US-Technologiekonzern hat seine einjährige Erholung dank einer starken iPhone-Nachfrage im vierten Quartal fortgesetzt und mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Die Aktie legte bis um 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um 3,2 Prozent auf 173,40 Dollar zu. Der US-Versicherer American International Group (AIG) ist dagegen wegen der zahlreichen schweren Wirbelstürme und den Erdbeben in Mexiko im dritten Quartal tiefer als befürchtet in die Verlustzone gerutscht. Zudem schraubte das Unternehmen die Schadensrückstellungen nach oben. Die Aktie fiel um 2,7 Prozent auf 63,20 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.516,26 0,35 81,25 18,99 S&P-500 2.579,85 0,02 0,49 15,23 Nasdaq-Comp. 6.714,94 -0,02 -1,59 24,74 Nasdaq-100 6.236,39 -0,20 -12,25 28,23 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 909 Mio 872 Mio Gewinner 1.468 1.559 Verlierer 1.492 1.384 Unverändert 105 117

Behauptet - Auslöser einer zwischenzeitlich etwas leichteren Tendenz waren Gewinnmitnahmen, aber auch Skepsis, dass die von den Republikanern nun endlich vorgestellten Steuerpläne auch tatsächlich so umgesetzt werden können. Zu hören war aber auch von leichter Enttäuschung über die Details der Steuerpläne und Kritik, dass davon in erster Linie die Unternehmen profitierten. Dass sich die Kurse im Späthandel in Richtung Tageshochs aufmachten, dürfte der Ernennung von Jerome Powell zum nächsten Chef der US-Notenbank durch US-Präsident Donald Trump geschuldet gewesen sein. Powell vertritt einen ähnlich taubenhaften geldpolitischen Ansatz wie seine noch amtierende Vorgängerin Janet Yellen und dürfte damit beim derzeitigen Zinserhöhungsprozess ähnlich behutsam vorgehen, hieß es. Aufwärts ging es im Späthandel mit den Kursen der Bankenaktien. Die Banken würden von der geplanten Senkung der Unternehmenssteuern besonders profitieren, weil sie fast den höchsten Steuersatz zahlen müssten, hieß es. Morgan Stanley, Bank of America und Goldman Sachs legten bis zu 1,5 Prozent zu. Mit Tesla und Facebook hatten zwei populäre Unternehmen mit ihren Quartalszahlen nicht überzeugt. Tesla fielen um 6,8 Prozent und Facebook um 2,0 Prozent. Der weltweit größte Anbieter von Nachahmermedikamenten, die israelische Teva, hängte zum zweiten Mal in diesem Jahr die Messlatte für 2017 tiefer. Für die in New York notierte Aktie ging es darauf um fast 20 Prozent in den Keller. .

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,60 -1,6 1,61 39,4 10 Jahre 2,35 -2,6 2,37 -9,8 30 Jahre 2,83 -3,0 2,86 -23,9

Am Anleihemarkt legten die Kurse leicht zu, die Renditen sanken also. "Das Steuerpaket ist deutlich schwächer ausgefallen als viele Leute das erwartet hatten", sagte Anleiheexperte Andrew Brenner von National Alliance Capital Markets. Damit würde es keine so großen Haushaltsdefizite zur Folge haben wie befürchtet, mit entsprechenden Folgen für deren Finanzierung über den Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor 3 Basispunkte auf 2,34 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.41 Uhr % YTD EUR/USD 1,1665 +0,1% 1,1657 1,1638 +10,9% EUR/JPY 132,96 +0,0% 132,93 132,79 +8,2% EUR/GBP 0,8923 -0,1% 0,8929 0,8782 +4,7% GBP/USD 1,3074 +0,1% 1,3055 1,3254 +6,0% USD/JPY 113,98 -0,0% 114,03 114,11 -2,5% USD/KRW 1113,75 +0,1% 1112,68 1114,16 -7,8% USD/CNY 6,6185 +0,1% 6,6089 6,6077 -4,7% USD/CNH 6,6199 +0,2% 6,6088 6,6090 -5,1% USD/HKD 7,8025 +0,0% 7,8023 7,8017 +0,6% AUD/USD 0,7678 -0,4% 0,7712 0,7706 +6,4% NZD/USD 0,6943 +0,5% 0,6912 0,6910 -0,1%

Der Dollar gab leicht nach, was Marktteilnehmer auch im Zusammenhang mit den vorgestellten Steuerplänen sahen. Zudem habe die Aussicht auf eine weiter gemächliche Vorgehensweise der US-Notenbank in ihrem geldpolitischen Straffungsprozess den Greenback gebremst. Der Euro stieg im US-Geschäft auf zuletzt 1,1660 Dollar nach Wechselkursen um 1,1619 am Vorabend. Das britische Pfund geriet nach der Zinserhöhung in Großbritannien unter Druck. Die Bank of England sei eine "Getriebene des Marktes", hieß es im Devisenhandel zur Erklärung der auf den ersten Blick überraschenden Kursreaktion. Letztlich werde mit dem Schritt nur versucht, Schlimmeres im Zuge des Brexits zu verhindern. An anderer Stelle hieß es, der fehlende Ausblick der Notenbanker bezüglich einer möglichen weiteren Zinsanhebung habe das Pfund belastet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,77 54,54 +0,4% 0,23 -4,0% Brent/ICE 60,78 60,62 +0,3% 0,16 +3,6%

Die Ölpreise erholten sich im Tagesverlauf und schlossen kaum verändert. Nach der Rally bleibe der Erdölmarkt anfällig für Gewinnmitnahmen, hieß es. US-Leichtöl der Sorte WTI kostete zuletzt 54,76 Dollar. Die derzeit schwache US-Förderung spreche eher für weiter steigende Preise, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,93 1.277,64 -0,1% -0,72 +10,9% Silber (Spot) 17,13 17,14 -0,1% -0,01 +7,6% Platin (Spot) 926,25 926,55 -0,0% -0,30 +2,5% Kupfer-Future 3,15 3,14 +0,2% +0,01 +24,7%

Am Goldmarkt tat sich im US-Handel unter dem Strich wenig, die Feinunze kostete zuletzt 1.276 Dollar, 0,1 Prozent mehr als am Vortag.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

KATALONIEN-KONFLIKT

Spanien hat offiziell einen europäischen Haftbefehl gegen den entmachteten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont erlassen, wie dessen belgischer Anwalt Paul Bekaert dem flämischen Sender VRT sagte. Sein Mandant habe ihn informiert, dass gegen ihn und vier Minister der abgesetzten katalanischen Regionalregierung, die sich ebenfalls in Belgien befanden, Haftbefehle ausgestellt worden seien.

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media und Markit errechnete Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg im Oktober auf 51,2 Punkte von dem 21-Monats-Tief bei 50,6 Punkten im September. Der am Dienstag veröffentlichte offizielle Index hatte ein verlangsamtes Wachstum angezeigt.

STAATSVERSCHULDUNG VENEZUELA

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat eine Neuordnung der Schulden des südamerikanischen Landes angekündigt. Die Refinanzierung und Umstrukturierung der Schulden werde in Angriff genommen, sobald der staatliche Ölkonzern PDVSA Anleihezahlungen in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar (rund eine Milliarde Euro) geleistet habe, sagte Maduro im Staatsfernsehen. Die Zahlung wird den Angaben zufolge am Freitag fällig. Venezuelas Schulden werden auf 150 Milliarden Dollar geschätzt.

STEUERPOLITIK USA

Die Republikaner haben ihr Steuer-Reformkonzept vorgestellt, das an einen früheren Entwurf des Präsidenten anknüpft. Trump und seine Verbündeten im Kongress wollen die Reform bis Jahresende verabschiedet haben. Die Körperschaftsteuer soll von derzeit 35 Prozent auf 20 Prozent sinken. Der Spitzensatz bei der Einkommensteuer soll entgegen den ursprünglichen Planungen bei 39,6 Prozent belassen und nicht auf 35 Prozent abgesenkt werden. Allerdings soll er für ein Ehepaar erst ab einem Jahreseinkommen von einer Million Dollar und nicht wie bislang 470.700 Dollar greifen. Die bislang sieben Sätze bei der Einkommensteuer sollen auf vier reduziert werden. Der Eingangssatz soll dabei von 10 auf 12 Prozent steigen.

AIG

Der US-Versicherungskonzern American International Group (AIG) ist wegen der zahlreichen schweren Wirbelstürme und den Erdbeben in Mexiko im dritten Quartal tiefer als befürchtet in die Verlustzone gerutscht. Zudem schraubte das Unternehmen die Schadensrückstellungen nach oben.

DEUTSCHE TELEKOM / SPRINT

Die Telekom-Tochter T-Mobile US und ihr potentieller Fusionspartner Sprint wollen ihre Pläne für einen Zusammenschluss noch retten, wie informierte Personen berichten. Dabei hatte Sprint-Chairman Masayoshi Son erst vor wenigen Tagen einer Fusion eine Absage erteilt. T-Mobile habe aber ein neues Angebot vorgelegt, das Sprint nun prüfe, hieß es. Es blieb aber unklar, wie das neue Angebot inhaltlich aussieht. Eine Einigung sei nun innerhalb von Wochen in Reichweite, sie könnte aber auch fehlschlagen.

STARBUCKS

hat im vierten Geschäftsquartal weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank um 0,2 Prozent auf rund 5,7 Milliarden US-Dollar. Flächenbereinigt legten die Einnahmen aber um 2 Prozent zu, in China sogar um 8 Prozent. Der Konzerngewinn fiel um 1,6 Prozent auf 788,5 Millionen Dollar. Je Aktie verdiente Starbucks bereinigt 0,55 Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten 0,55 Dollar bei einem Umsatz von 5,81 Milliarden Dollar erwartet. Starbucks verkauft außerdem seine Teemarke Tazo für 384 Millionen Dollar an Unilever. Starbucks hatte Tazo 1999 für 8,1 Millionen erworben.

