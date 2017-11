Tesla: Der Blick auf die Q-Zahlen!

Liebe Leserin, lieber Leser,

zunächst eine Klarstellung: Gestern schrieb ich zu den neuen Zahlen von BYD etwas. In der Überschrift schrieb ich "Quartalszahlen", im ersten Satz "9-Monats-Zahlen". Die Zahlen, die ich nenne, sind die Quartalszahlen. Ich bitte für die irreführende Angabe im ersten Satz um Entschuldigung.

Tesla hat die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht - und die fielen gar nicht so gut aus. Hier die Eckdaten: Der Umsatz im Bereich Automobile stieg im Jahresvergleich um 10% auf rund 2,36 Mrd. Dollar.

Chart Tesla-Aktie

Dargestellt ist der Kursverlauf in Euro. Quelle: tradingview.com

Aber, und das ist ein großes Aber: Die Bruttomarge sank hier sehr deutlich auf 18,3%. Zum Vergleich: Noch im zweiten Quartal lag die Bruttomarge da bei 29,4%. Gegenüber dem Vorjahrswert gab es einen Rückgang bei der Bruttomarge um 11,11 Prozentpunkte. Diese Zahl mag zwar Karnevalisten freuen, doch für die Aktionäre ist ein so starker Rückgang der Bruttomarge keineswegs erfreulich.

Tesla: Steigende Verluste und 3,70 Dollar pro Aktie Verlust alleine in Q3 2017

Denn es bedeutet, dass die Profitabilität gelitten hat. Natürlich, Tesla verweist darauf, dass im 3. Quartal der 250.000te Tesla ausgeliefert wurde. Doch tiefrote Zahlen unter dem Strich lassen keine Freude aufkommen. Konkret: Der Verlust betrug im dritten Quartal satte ca. 619,4 Mio. Dollar. Das war ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Wert des Vormonats (-336,4 Mio. Dollar). Und im Vorjahresquartal war gar ein kleiner Gewinn erzielt worden (rund 21,9 Mio. Dollar).

Quelle: Tesla Zahlen zum dritten Quartal (Unternehmensangaben in englischer Sprache)

Natürlich, Tesla verweist zu Recht darauf, dass viel nun davon abhängen wird, wie gut das neue Model 3 bei den Kunden ankommt. Doch es wäre beruhigender, wenn Tesla auch mit dem Verkauf der bestehenden Modelle inzwischen Geld verdienen könnte bzw. wenn doch der Verlust zumindest geringer geworden wäre - als noch deutlich zu steigen.

Dann der Blick auf die Allianz-Aktie:

Welche DAX-Aktien haben eigentlich den Index "outperformt", wie es so schön heißt? Da ist zum Beispiel die Allianz-Aktie. Die hat auf Sicht der vergangenen 12 Monate rund 43% zugelegt, verglichen mit einem Plus von rund 28% beim DAX im gleichen Zeitraum. Bei der Allianz gilt es diesen Termin im Auge zu behalten: Kommende Woche (10.11.) steht die Veröffentlichung der Zahlen zum 3. Quartal 2017 an. Um die einzuordnen: Im zweiten Quartal war der Umsatz bei der Allianz um 2,0% auf 30,0 Mrd. Euro gestiegen und das operative Ergebnis kletterte um 22,9% auf 2,9 Mrd. Euro. Damit lag das operative Ergebnis bei der Allianz zuletzt bei durchschnittlich knapp einem Milliärdchen - pro Monat!

Allianz: Ziel von 10,8 Mrd. Euro +/-500 Mio. Euro beim operativen Ergebnis

Die Zahlen zum dritten Quartal geben auch Aufschluss darüber, wie gut die Allianz im Plan liegt. Denn laut eigener Aussage soll 2017 insgesamt ein operatives Ergebnis von 10,8 Mrd. Euro erzielt werden - plus/minus 500 Milliönchen. Mit Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal hieß es, dass das obere Ende der Zielspanne erwartet werde. Also mal sehen. Übrigens hat sich die Allianz zuletzt von einem "Teil ihres Lebensversicherungsbestandes in Taiwan" getrennt, der wurde demnach an China Life verkauft. Da mag eine Rolle gespielt haben, dass es dabei um rund 78.000 Policen gehen soll "mit einem garantierten Zinssatz von 4 Prozent oder höher". Das erfordert Deckungsrückstellungen und diese 4 Prozent oder mehr sind auch durchaus happig.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein angenehmes Wochenende!



Ihr

Michael Vaupel