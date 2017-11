Liebe Leser,

am Donnerstag hat nun auch Royal Dutch Shell die Ergebnisse per drittes Quartal veröffentlicht. Nachdem auch ExxonMobil sowie Total S.A. bereits in der vergangenen Woche Ergebnisse über den Erwartungen der Analysten bekannt gaben, hat RDS diese ebenso bestätigt. Das freundliche Umfeld mit steigenden Ölpreisen und ebenso steigenden Raffinerie-Margen sorgten dafür, dass sowohl die Ergebnisse im Upstream-Segment als auch im Downstream-Segment sich positiv entwickelt hatten.

Ergebnisse ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...