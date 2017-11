Facebook hat im dritten Quartal seinen Gewinn deutlich gesteigert. Grund sind ein gut laufendes Werbegeschäft und weiter anziehender Nutzerzahlen.Das Nettoergebnis sprang um 80 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar. Firmengründer und -chef Mark Zuckerberg deutete allerdings an, dass demnächst die Gewinne aufgrund von Investitionen in die Sicherheit des Dienstes nicht mehr so stark sprudeln könnten.Der Umsatz kletterte um 47 Prozent auf 10,33 Milliarden Dollar. Mit Gewinn wie Umsatz lag Facebook über den Erwartungen von . ...

