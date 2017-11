DIC (VB +5,8%) DIC Asset AG: Starkes drittes Quartal mit FFO-Steigerung um 30% - Sonderdividende für 2017 geplant DTETelekom-Tochter T-Mobile US und Sprint verhandeln weiter über Fusion, WSJ EVK (VB +1,6%) Evonik - Q3 Umsatz 3,56 Mrd (Prog 3,51) , EPS ber 0,59 (Prog 0,55) , EBITDA ber 639 Mio (Prog 612) , legt Kostensenkungsprogramm auf G1A (VB -1,9%) GEA Group - Q3 Umsatz 1,13 Mrd (Prog 1,14) , sieht EBITDA im GJ nun am unteren Ende der Prognosespanne Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl...

