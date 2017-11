DAX - Seitwärts auf höchstem Niveau (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Aufwärts /seitwärts Rückblick: Der massive Anstieg seit dem 26. Oktober führte den DAX nach einer kurzen Zwischenstation bei 13.250 Punkten direkt über dieses charttechnische Kursziel und an die nächsthöhere Zielmarke bei 13.475 Punkten. Diese wurde am Mittwoch erreicht und kurzzeitig bereits überschritten. Im gestrigen Handel setzte eine leichte Gegenbewegung ein, die von den Bullen aber bereits vor der Unterstützung bei 13.380 Punkten aufgefangen wurde. Im nachbörslichen Handel kam es zu einem weiteren Anstieg an das neue Rekordhoch bei 13.488 Punkten, der sich heute zunächst fortsetzen dürfte. Charttechnischer Ausblick (Stand:...

