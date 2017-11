...und Personalaustausch: Die drei Spartenchefs des südkoreanischen Elektronik-Konzerns werden ausgetauscht. Dies ist eine Folge der Verwicklung in einen Korruptionsskandal um die frühere Staatspräsidentin Park Geun Hye. Während der bisherige Finanzchef Lee Sang-hoon ab März 2018 den Vorstand leitet, werden drei erfahrene Manager die Verantwortung für die Sparten übernehmen. Dies sind Kim Ki-nam (Halbleiter & Displays), Kim Hyun-suk (Verbraucherelektronik) und Koh Dong-jin (Smartphones, Mobilgeräte). Das Trio soll Samsung besser positionieren, um gegen die Konkurrenten wie Apple und Huawei zu bestehen. Sie müssen das Innovationstempo erhöhen, um z.B. auch im Bereich Virtual Reality zur Weltspitze zu gehören. Vor Bekanntgabe des Führungswechsels hatte Samsung die Zahlen des dritten Quartals veröffentlicht. Insbesondere der gute Absatz von Speicherchips und anderen elektronischen Komponenten sorgte dafür, dass der Umsatz um 30 % auf 62,05 Billionen Won (47,8 Milliarden Euro) wuchs. Auch der Gewinn in Höhe von 11,2 Billionen Won (8,6 Milliarden Euro, + 146 %) wurde zum großen Teil von der Sparte Halbleiter & Displays abgesichert, die 70 % des operativen Ergebnisses erwirtschaftete. Nicht nur für das laufende Jahr, sondern auch mittel- bis langfristig ist Samsung offenbar sehr optimistisch: In die Produktion von Halbleitern investiert man in diesem Jahr 29,5 Billionen Won (23 Milliarden Euro), hinzu kommen 14,1 Billionen Won (11 Milliarden Euro) für den Ausbau der Display-Fertigung. Die gesamten Investitionen sollen sich in diesem Jahr laut Planung auf 46,2 Billionen Won (35,5 Milliarden Euro) belaufen. Auch die höhere Dividende (20 % mehr als im Vorjahr; eine Verdoppelung bis 2020 ist angekündigt) zeigt die Zuversicht des Managements. In Frankfurt verteuerte sich die Aktie von Samsung Electronics innerhalb von zwölf Monaten um rund 70 %, der Börsenwert beträgt inzwischen 285 Milliarden Euro (Quelle: OnVista). Seit Anfang 2016 wurde sogar eine Verdoppelung vollzogen. Das geht uns zurzeit etwas zu schnell. Die Aktie gehört aber mindestens auf die Watchlist.



