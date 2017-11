NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 93 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern mache kontinuierliche Fortschritte bei der pünktlichen Auslieferung seiner Flugzeuge und dürfte dieses Jahr etwa 400 Millionen Euro mehr an Cashflow generieren als selbst prognostiziert, schrieb Analyst Chris Hallam in einer Studie vom Freitag. Seine neuen Prognosen beinhalteten für die Jahre 2019 und 2020 Aktienrückkäufe im Volumen von 7,5 Milliarden Euro. Für die Airbus-Aktie sieht der Experte auf Jahressicht ein Kurspotenzial von 30 Prozent./edh/ck

