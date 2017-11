Interlaken - Die Vermögensverwalterin Procimmo SA ist bei den NZZ Real Estate Days mit dem Konzept «Streetbox» in der Kategorie «Trend-Radar» als einer von drei Finalisten auserkoren worden. Die Verleihung des Awards erfolgte am 2. November 2017 in Interlaken vor einem hochkarätigen Publikum aus der Immobilienbranche. Das Konzept «Streetbox» ermöglicht KMU oder Privaten, kleine modulare Flächen zu attraktiven Preisen zu beziehen.

Das Konzept von «Streetbox» ist Teil der Procimmo SA, die als Vermögensverwalterin kollektiver Immobilienanlagen den Bau dieses Gebäudetyps vorantreibt. ...

