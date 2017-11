Auf Basis eines Updates zu den aktuellen Run Rates hat SRC Research das Kursziel für die Aktien des Immobilienkonzerns AROUNDTOWN SA leicht erhöht. Die Analysten verweisen dabei auf den deutlichen Wertanstieg im Gesamtportfolio sowie auf die deutlich verbesserten Finanzzahlen. Mit diversen Kapitalmaßnahmen habe das Unternehmen zudem die Basis für weiteres dynamisches Wachstum weiter ausgebaut.

Der Gesamtwert des AROUNDTOWN-Portfolios habe laut SRC Research inklusive des 37,6 Prozent-Anteils an Grand City Properties (GCP) die Marke von 10 Mrd. Euro spürbar überschritten. Ein Großteil des Portfolios entfalle dabei auf das Gewerbeportfolio, dessen Wert gegenüber dem Vormonat um 5 Prozent und seit Juni sogar um über 15 Prozent auf 8,6 Mrd. Euro gestiegen sei. Bei den neuen Objekten im Portfolio handele es sich vor allem um Büroimmobilien, welche nach Aussage von SRC Research in für das Unternehmen strategischen Gebieten wie beispielsweise Berlin und München liegen.

Neben dem Anstieg des Portfoliowertes habe AROUNDTOWN auch seine Finanzzahlen deutlich verbessert. Das Portfolio zeige derzeit eine EPRA-Leerstandsrate von 8,7 Prozent - bei Mieten von 7,90 Euro pro qm. Das jährliche, adjustierte EBITDA liege laut der Dezember Run Rate bei fast 500 Mio. Euro und Funds from Operations (FFO) I bei knapp 340 Mio. Euro. Bei beiden Kennzahlen handele es sich nach Darstellung des Analystenteams somit um einen Anstieg von rund 30 Prozent gegenüber den Zahlen zum ersten Halbjahr. Die FFO I Run Rate entspreche einem FFO je Aktie von 36 Cent, was eine FFO-Rendite von rund 6 Prozent zum aktuellen Aktienkurs bedeute.

Auch am Kapitalmarkt sei der Immobilienkonzern sehr aktiv gewesen: So habe AROUNDTOWN seit Aufnahme in den SDAX weitere nachrangige Perpetual Notes im Volumen von 200 Mio. US-Dollar sowie 500 Mio.-Pfund-Notes mit einer Laufzeit von 12 Jahren ausgegeben. Auf der Eigenkapitalseite habe AROUNDTOWN im Rahmen einer Privatplatzierung 75 Mio. neuer Aktien zu einem Festpreis von 6,00 Euro je Aktie platziert und daraus 450 Mio. Euro erlöst. Damit summiere sich die Kapitalaufnahme seit Jahresbeginn laut SRC Research auf 3,5 Mrd. Euro.

Durch das neue Kapital könne das Unternehmen nach Einschätzung von SRC Research das immense Wachstum der vergangenen Jahre fortsetzen. Zudem zeigt sich das Researchhaus sehr zufrieden mit der bilanziellen und finanziellen Situation und hat auf dieser Basis sein Kursziel für die AROUNDTOWN-Aktie von 6,60 Euro auf 6,80 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt.

