FRANKFURT (Dow Jones)--Die großen deutschen Autohersteller haben zusammen mit Ford das geplante Gemeinschaftsunternehmen zum Aufbau eines Schnellladenetzes für Elektrofahrzeuge in Europa nun auch offiziell auf den Weg gebracht. Wie die Unternehmen mitteilten, firmiere das Joint Venture unter dem Namen Ionity. Dieses Jahr soll der Aufbau von 20 Stationen starten. Bis 2020 planen BMW, Daimler, Volkswagen, Porsche, Audi und der US-Autokonzern mit etwa 400 Schnellladestationen.

"Die Verfügbarkeit eines flächendeckenden High-Power-Charging-Netzwerks ist für die Marktdurchdringung der Elektromobilität unabdingbar", wird Ionity-CEO Michael Hajesch in der Mitteilung zitiert. Das Gemeinschaftsunternehmen hat seinen Sitz in München und soll Anfang 2018 etwa 50 Mitarbeiter umfassen. Die Autokonzerne sind zu gleichen Teilen an dem Unternehmen beteiligt.

Die offizielle Gründung des Gemeinschaftsunternehmens erfolgt rund ein Jahr nach der Ankündigung von den Herstellern, ein Hochleistungsladenetz an wichtigen Verkehrsachsen in Europa errichten zu wollen. Mit einer Leistung von 350 kW soll die Ladezeit im Vergleich zu vorhandenen Ladelösungen deutlich reduziert werden.

November 03, 2017 03:23 ET (07:23 GMT)

