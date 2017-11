NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Evonik nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Ein starkes Preisumfeld, die sehr gute Geschäftsentwicklung im Segment Ressourceneffizienz sowie eine starke Barmittel-Generierung hätten zu dem Spezialchemiekonzern ein solides drittes Quartal beschert, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer ersten Reaktion am Freitag. Er lobte die auf breiter Basis besser als erwartet ausgefallenen Resultate und die nach oben hin präzisierten Jahresziele für 2017./ck/mis

Datum der Analyse: 03.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000EVNK013

AXC0056 2017-11-03/08:58