FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tritt am Freitag im frühen Handel auf der Stelle. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 3 Ticks auf 162,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,71 Prozent und das Tagestief bei 162,64 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 7.700 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 2 Ticks auf 131,79 Prozent.

"Besonderes Augenmerk sollte auf die Lohnentwicklung gelegt werden", sagt Dirk Gojny, Analyst der Essener Nationalbank, mit Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, der am Nachmittag veröffentlicht wird. "Steigen die durchschnittlichen Stundenlöhne wieder etwas deutlicher an, so wird das für die Fed ein weiterer Baustein für die nächsten Zinserhöhungen sein", sagt er. Daneben seien der ISM für das Dienstleistungsgewerbe sowie die Auftragseingänge zu beachten.

Marktanalyst Thomas Bopp von Traders' sieht bei 162,87 Prozent einen Widerstand für den Bund-Future. Darüber könnte er auf 163,11 Prozent laufen. Unterstützt sei der Bund-Future bei 161,80 Prozent.

November 03, 2017

