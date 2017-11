FMW-Redaktion

Und wieder einmal ein starkes Setup für den Dax: Powell neuer Fed-Chef, die US-Steuerpläne liegen auf dem Tisch, und die Zahlen von Apple waren gestern, trotz einiger Befürchtungen, besser als erwartet. Also müsste der Dax doch eigentlich jetzt die nächste Rakete zünden, könnte man sich denken - also neue Allzeithochs am laufenden Band generieren!

Aber heute fehlt der Rally-Partner Nikkei, der dem Dax am Mittwoch zu seinem heftigen Anstieg verholfen hatte - daher sprüht der X-Dax heute zum Start noch nicht so richtig vor Energie:

Die 13500er-Marke im Dax ist die nächste psychologische Hürde, die der deutsche Leitindex gestern noch nicht erobern konnte, nachdem die erste Reaktion der US-Indizes auf die US-Steuerpläne zunächst negativ war. Für einige Aktien-Klassen wie US-Immobilienaktien oder auch an der Börse gelisteten Private Equity-Firmen sind die Steuerpläne nachteilig - daher kursiert an der Wall Street schon der Witz, dass die US-Märkte gestern im späten Handel deswegen gestiegen seien, weil die Hoffnung bestehe, ...

